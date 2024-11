Ilfattoquotidiano.it - Solo la Cisl firma il rinnovo del contratto per le funzioni centrali della pa. Cgil e Uil: “Gli aumenti coprono solo un terzo dell’inflazione”

Rottura totale tra i sindacati suldel2022-24 del comparto, che interessa 195mila dipendenti dei ministeri, delle agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici tra cui Inps e Inail. Il testo, che prevede un incremento retributivo medio di 165 euro per tredici mensilità, è statotodalla-Fp e dai sindacati autonomi Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, non da Fp-e Uil-Pa. I segretari generali di queste ultime, Serena Sorrentino e Sandro Colombi, attaccano: “Oggi il governo e l’Aran si prendono la responsabilità di scegliere la viarottura di una trattativa ancora in corso, che lasciava ancora margini per migliorare un testo che non dà risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto”. E parlano di “una forzatura“, sia perché la convocazione di oggi non era sulla chiusura del confronto ma sulla prosecuzionetrattativa sia alla luce dell’incontro convocato per lunedì a palazzo Chigi “tra i cui temi c’è anche la vertenza dei settori pubblici”.