Thesocialpost.it - Sale sul pullman senza biglietto e prende a calci e pugni i controllori: arrestato

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un grave episodio di violenza ha scosso ieri, 5 novembre, il centro di Bari. Intorno al pomeriggio, in piazza Umberto, un uomo di origini straniere ha aggredito tredella linea di trasporto pubblico Amtab sul bus 12, all’altezza dell’incrocio con via Nicolai. Il motivo dell’aggressione, come riportato dai testimoni, è stata la mancanza del: alla richiesta di esibire il titolo di viaggio, l’uomo ha reagito in modo violento, colpendo i tre operatori con. Il fermo dell’aggressore L’aggressione ha richiesto l’intervento immediato degli agenti della polizia locale, che hanno fermato l’uomo, portandolo al comando centrale. L’aggressore è ora in stato di fermo con accuse di minacce, resistenza e lesioni ai pubblici ufficiali. Questa mattina, al tribunale di Bari, si terrà il processo per direttissima.