Liberoquotidiano.it - Regionali in Umbria? La sinistra si rassegni, San Francesco non è suo

I Frati del sacro convento di Assisi hanno smentito la notizia - data dal Corriere- di un appoggio alla candidata del centroin vista del voto regionale indi domenica 17 novembre. «Ci fa sorridere», hanno scritto in un comunicato, e hanno ribadito che loro sono aperti ai politici di tutti gli orientamenti e insomma hanno con molto garbo “cestinato” una bufala utile alla propaganda diin una regione che si appresta al voto. Anche stavolta dunque hanno provato ad arruolare il Poverello d'Assisi ma gli è andata male. Ennesimo tentativo fallito perchéd'Assisi non è arruolabile sotto nessuna bandiera. Neanche sotto le insegne arcobaleno del pacifismo nostrano: basterebbe su questo punto sottolineare chenon si presentò al Sultano Al Malik (era il 1219) per fare la pace tra cristiani e musulmani ma in quanto testimone della vera fede.