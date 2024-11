Cultweb.it - Quando conosceremo il nome del nuovo presidente americano?

Con la chiusura dei seggi in Alaska si sono ufficialmente concluse le elezioni negli USA. I numeri delle elezioni presidenziali americani del 2024 parlano abbastanza chiaramente. Il candidato repubblicano Donald Trump è in vantaggio sulla democratica Kamala Harris. La predominanza è rilevante anche al Senato, che va ai Repubblicani dopo quattro anni. Ancora qualche ora di attesa, quindi, e Donald Trump sarà dicapo della Casa Bianca. Finora il tycoon si è imposto in Indiana, Kentucky, West Virginia, Missouri, Alabama, Florida, Mississippi, South Carolina, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Texas, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Louisiana, Ohio, Utah, Montana, Iowa, Kansas, Idaho, North Carolina e Georgia. Harris, invece, in Vermont, Maryland, Washington DC, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Illinois, New Jersey, Delaware, New York, Colorado, California, Washington, Oregon, New Mexico, Distretto di Columbia, Nebraska, Maine e Hawaii.