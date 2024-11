Secoloditalia.it - Putin riceve la nuova ambasciatrice italiana: un segnale di distensione nel giorno di Trump?

Un incontro carico di significati e sottintesi quello che ha visto Cecilia Piccioni, lain Russia, presentare le credenziali direttamente nelle mani di Vladimiral Cremlino. È la prima volta, dallo scoppio del conflitto nel 2022, che un funzionario italiano entra in contatto diretto con il presidente russo, rompendo il gelo istituzionale che si era instaurato dopo l’invasione dell’Ucraina. Piccioni, insediatasi a luglio, ha sostituito Giorgio Starace, e insieme ai rappresentanti di altri 27 Paesi – molti dei quali considerati “non amici” da Mosca, come Spagna, Finlandia, Belgio e Olanda – ha preso parte alla cerimonia nella solennità della Sala di Alessandro. Dopo le elezioni Usa,vuole il dialogo con l’Occidenteha scelto toni concilianti, in apparenza lontani dalla retorica aggressiva che invece caratterizzava i suoi discorsi rivolti all’Occidente negli ultimi mesi.