Iltempo.it - Putin non si congratula con Trump, Zelensky sì: cade l'ultima balla della sinistra

Leggi tutto su Iltempo.it

"Abbiamo un vincitore" delle presidenziali Usa, e non è Donaldma Vladimir. Il tweet all'albaclamorosa sconfitta di Kamala Harris è di Luca Bottura, giornalista e autore satirico, e riassume l'idea promossa dalla galassiadi un Cremlino illuminato a festa per il pericolo scampato e il ritorno alla Casa Bianca del tycoo. Teorie, come spesso ac, smentite dai fatti. Basta ascoltare le parole del portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov: "Non sono a conoscenza dei piani del presidente dirsi conper le elezioni", ha dichiarato. "Non dimentichiamo che stiamo parlando di un paese ostile, che è direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra contro il nostro Stato", ha aggiunto spiegando che "la Russia analizza attentamente le dichiarazioni degli Stati Uniti, ma trarrà le conclusioni sulla base di passi concreti".