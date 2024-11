Lopinionista.it - Montecitorio, question time con Schillaci

OrazioROMA – Si svolgerà oggi, 6 novembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio, risponderà a interrogazioni sullo stato di avanzamento dei decreti attuativi in materia di liste d’attesa ed elementi in merito all’utilizzo da parte delle Regioni dei fondi destinati all’abbatnto di tali liste (Foti – FDI); sulle iniziative urgenti per ricondurre la spesa sanitaria a valori in linea con gli altri Paesi europei e a tutela del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione ad un asserito conflitto di interessi del Sottosegretario Gemmato (Braga – PD-IDP); sulle iniziative urgenti in ordine alle deleghe conferite al Sottosegretario Gemmato e in relazione ad un asserito conflitto di interessi (Quartini – M5S).