Manovra Landini | È arrivato il momento di una rivolta sociale

“Io credo che siaildi una vera e propriaperché avanti così non si può più andare. Per noi lo sciopero non è che l’inizio di una mobilitazione e di una battaglia perché il nostro obiettivo non è semplicemente migliorare o cambiare la legge di bilancio, il nostro obiettivo è cambiare e migliorare il nostro paese anche attraverso l’uso dei referendum”. Così il segretario della Cgil Maurizio, a margine dell’Assemblea Nazionale del sindacato in corso a Milano. “Qui c’è un elemento di libertà -continua- perché le singole persone possono attraverso il loro voto decidere di cambiare il loro futuro e il loro destino e questa è una battaglia democratica che si fonda sulla partecipazione democratica e chiede a tutte le persone che hanno bisogno di lavorare per vivere di mettersi assieme per diventare maggioranza .