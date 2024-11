Tvplay.it - Lukaku-Inter, la sfida è lanciata: tifosi nerazzurri spiazzati dalle dichiarazioni

L’se la vedrà prima in Champions League contro l’Arsenal, poi ospiterà domenica sera a San Siro il Napoli di Antonio Conte e Romelu: manca poco per la superai vertici. Settimana di big match per l’che questa sera affronterà l’Arsenal in Champions League, mentre domenica alle ore 20:45 ospiterà a San Siro il Napoli di Antonio Conte. Per il tecnico del club partenopeo si tratterà di un ritorno dopo la vittoria dello scudetto con inella stagione 2020/2021. Ma non sarà l’unico a tornare da ex: lo stesso varrà infatti per Romelu, laparole arrivate (LaPresse) – Tvplay.itDa un lato ci sarà l’campione in carica, dall’altro il Napoli che in questo avvio di stagione ha stupito positivamente ma che arriva anche da una pesante sconfitta per 0-3 in casa per mano dell’Atalanta.