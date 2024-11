Oasport.it - LIVE Scandicci-Voluntari 2005, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia il match di Firenze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Pallonetto vincente Radosova da zona 4 1-0 Il pallonetto di Mingardi da zona 2 18.59: Turnover annunciato per Gaspari: Ognjenovic-Mingardi, Bajema-Ruddins, Carol-Baijens, Castillo libero 18.58: In banda ci sono la finlandese Suvi Kokkonen, 24 anni, ex Potsdam in Germania, la 32enne slovacca Nikola Radosova, arrivata lo scorso anno dalla Turchia (Nilufer Belediyespor) e due rumene, Rodica Buterez, anche lei proveniente dalle tedesche del Potsdam e Antonia Gheti, proveniente dal CSU Medicina Târgu Mure?. Le centrali sono la bulgara Mira Todorova, 32 anni, un passato in giro per l’Europa, con molta Francia, al secondo anno con il, la polacca Justyna Lukasik, 31 anni, anche lei proveniente dal campionato francese, esattamente dal Neptunes de Nantes-ball e le rumene Denisa-Ioana Ionescu, ex Targoviste, anche lei al secondo anno ale Adriana-Valentina Alexandru, proveniente dal CSM Bucarest.