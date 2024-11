Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng, WTA Finals 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurra al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 13:38 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match conal. 13:34 Accolte dall’applauso del pubblico entrano sul Centrale le due protagoniste dello scontro diretto che vale le semifinali. 13:28 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo di Jasminee Qinwen. 13:23 Gruppo porpora saldamente nelle mani di Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero uno del mondo, in serata fronteggerà la kazaka Elena Rybakina senza l’assillo della vittoria a tutti i costi. 13:18 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra le due giocatrici, conuscita sempre sconfitta nei precedenti. 13:13 Meno di venti minuti all’ingresso in campo di Jasminee Qinwen