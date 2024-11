Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Havertz a un passo dal pari, spingono i gunners

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85?completamente raccolto intorno all’area dell’, alla ricerca del varco, della linea di passaggio.83? Thuram guadagna una punizione che vale oro, nella propria metacampo difensiva: rifiata l’.81? Massimo sforzo degli inglesi ora. L’non deve mollare. Doppio cambio per Arteta: Zinchenko e Nwaneri per Trossard e Timber.80? Dumfries prezioso in diagonale difensiva sul cross dalla destra di Gabriel Jesus,viene prima dell’incombere dell’avversario.78? Tocca a Dimarco, dentro al posto di uno stanchissimo Taremi.disegnata con un 5-4-1.77? Grande abnegazione dell’che combatte e ribatte colpo su colpo alle offensive inglesi: un segnale importantissimo per Inzaghi.74?mette i brividi all’: miracoloso Bisseck che si immola e sporca il tiro dal dischetto del tedesco, quasi a botta sicura.