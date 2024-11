.com - L’estrazione mineraria per le auto elettriche è un problema?

Leggi tutto su .com

Con la crescente diffusione delle, l’attenzione verso il loro impatto ambientale non riguarda solo le emissioni, ma anche i processi di estrazioneper i materiali delle batterie. Spesso si parla dei danni ecologici associati, ma è davvero uncosì grande? In questa analisi, esamineremo i principali miti e le realtà dietrodi minerali per letra politica e cultura negli Stati Unitied estrazione: quanto ètico? La transizione ecologica verso una mobilità sostenibile ha acceso il dibattivo da parte di chi è contrario all’obbligo imposto a partire dal 2035 dall’Unione europea di produrre, e quindi acquistare, soloin Europa. Questa decisione è scaturita dal repentino cambiamento climatico che sempre più spesso sta dimostrando la sua violenza con tragedie come quella spagnola di pochi giorni fa ed è solo l’ultima delle tante, in Emilia Romagna ne sanno qualcosa purtroppo.