L’anomalia Bernie Sanders quarto mandato al senatore socialista del Vermont che doppia il candidato repubblicano

Nel mare rosso-blu dei seggi assegnati al Senato degli Stati Uniti (non tutti votavano), c’è un piccolo puntino color oro. È lo stato delche ha votato in massa perchéfosse rieletto per undi sei anni. Una sfida, una scommessa per l’83enneindipendente che è anche l’unicodemocratico degli Stati Uniti che ha il coraggio di dirlo. Nelle elezioni che porteranno l’impresentabile Donald Trump nuovamente alla Casa Bianca, affiora ancora una volta così il percorso del politico, che pugno alzato, per due volte ha sfiorato la candidatura alle presidenziali.– che è stato deputato per 16 anni – ha incassato il 63% dei votindo di fatto ilGerald Malloy (32%), un veterano dell’esercito americano e uomo d’affari. Contendenti al seggio anche ilindipendente Steve Berry e i candidati dei partiti minori Mark Stewart Greenstein, Matt Hill e Justin Schoville.