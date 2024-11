Metropolitanmagazine.it - La star di Halloween Jamie Lee Curtis ha parlato di un suo possibile ritorno nella saga

Nel 2022,Ends era stato annunciato come la resa dei conti finale tra Laurie Strode e Michael Myers, con quel film che presentava una scena in cui il corpo di Michael veniva gettato in un compattatore di rifiuti. Nonostante il film sembrasse essere il canto del cigno perLeenei panni di Laurie, l’attrice hadi un potenzialeal franchise, a cui ha concluso con “mai dire mai”. Ha persino utilizzato i social media per condividere il post che stuzzicava unalla serie, aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco delle speculazioni. Al momento non ci sono piani confermati su cosa succederà in futuro per la serie, sebbene Miramax si sia assicurata i diritti televisivi della serie. “Ho appeso i miei pantaloni a zampa d’elefante e la mia camicia azzurra con i bottoni, e ho lasciato Laurie con un caldo ‘aloha’ e un ringraziamento per tutti gli anni e i ricordi“, ha spiegatoa Entertainment Weekly.