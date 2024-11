Puntomagazine.it - La Fenice, PD interroga Giuli: Nomina Colabianchi avulsa da Venezia

Rachele Scarpa: Ministro dica se scelta è in ritardo e se non è inopportuna– Il ministro della Cultura Alessandrochiarisca se nella probabilea prossimo Sovrintendente del Teatro Ladidel maestro Nicolanon ci siano “questioni di opportunità” che sconsiglino di procedere in questa scelta; e se non si ravvisi che “questapotrebbe risultare totalmentedal contesto culturaleno e dalla storia delladi questi ultimi anni“. Sono domande della deputata Pd Rachele Scarpa in unazione a risposta scritta depositata ieri alla Camera.zione con cui si chiede conferma del fatto che “corrisponda al vero che il prossimo sovrintendente” dellasarà appuntoe “se si ritenga che i risultati fin qui ottenuti dal maestrosiano adeguati per aspirare a ricoprire un ruolo così prestigioso al Teatro La, tra i più conosciuti Teatri d’Opera al mondo e con uno standing internazionale ampiamente riconosciuto, considerato anche il passato politico ambiguo di, legato -secondo quanto emerge anche da fonti di stampa- alle organizzazioni neofasciste eversive negli anni ’70”.