Secoloditalia.it - Il delirante allarme del Washington Post: con Trump fascismo e crudeltà. “Dobbiamo resistere”

A vittoria diappena proclamata la grancassa liberal americana si è subito messa in azione, agitando spettri e allarmi. “Un movimento con elementi fascisti sarà presto al potere nel Paese. Siate allarmati, e iniziate ad agire di conseguenza”, ha scritto Perry Bacon, editorialista del. “Accogliere Donald– si legge ancora nell’articolo – sarebbe un errore immenso. La storia è piena di esempi di leader e partiti autocratici che arrivano al potere in modo legittimo, anche con una vittoria alle elezioni, ma adottano comunque in seguito, una volta insediati, politiche orribili”. Come volevasi dimostrare, lo spettro delinesistente continua ad aleggiare nella mente di chi, a quanto pare, non riesce ad accettare l’esito delle elezioni democratiche, lanciando messaggi feroci nei confronti di un candidato che ha legittimamente meritato la vittoria attraverso le libere elezioni.