Metropolitanmagazine.it - I migliori film di Sean Baker

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

è un regista statunitense famoso per far parte del cinema indipendente. Nei suoi, infatti, ci sono perlopiù attori non famosi e le sue pellicole sono caratterizzate da un forte fattore empatico con un occhio di riguardo per le persone che si trovano ai margini della società. Con il suo ultimoha vinto una Palma d’oro al festival di Cannes. Per conoscerlo meglio, ecco quali sono i quattrodi. Ecco i 4diAnora – Photo Credits mymovies.it Iniziamo dall’ultimo lavoro del regista che gli ha conferito una Palma d’Oro: Anora. Ani è una spogliarellista che incontra il figlio di un oligarca russo mentre lavora. I due si sposano ma i genitori del ragazzo non sono affatto contenti e cercano di far annullare il matrimonio.