Giovani ricercatori avviso da 375 mln | domande al Mur entro il 19 dicembre

Resterà aperto fino al prossimo 19il bando “Young Researchers 2024 – SoE” lanciato dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR) nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il bando è dedicato ache hanno ottenuto un Seal of Excellence a seguito della partecipazione a bandi MSCA Postdoctoral Fellowships di Horizon Europe. In particolare possono partecipareche abbiano ricevuto nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’del MUR la comunicazione relativa all’attribuzione del Seal of Excellence per la partecipazione a un bando MSCA Postdoctoral Fellowships di Horizon Europe. Il ricercatore deve quindi presentare la rimodulazione del piano economico-finanziario, l’adeguamento del cronoprogramma del progetto presentato alla Commissione europea.