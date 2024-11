Quotidiano.net - Giovani campioni di innovazione. Digitalizzati e pronti a investire. Largo alle nuove generazioni

Leggi tutto su Quotidiano.net

Sarà per il proliferare dei robot agricoli, per l’incremento esponenziale dei droni o per la digitalizzazione sempre più spinta nel settore primario, ma il dato che balza subito all’occhio è quello di una ritrovata, forte e motivata attrazione del mondole nei confronti della meccanizzazione agricola. Del resto, che lo scenario di riferimento sia mutato e che isi siano avvicinati al mondo agricolo per innovarlo e farlo crescere grazietecnologie lo si comprende dalla fotografia scattata dall’ultimo Censimento dell’agricoltura del 2020. Le aziende agricole condotte da under 40 sono poco meno di 105mila (104.886), il 9,3% del totale, numericamente in leggero calo rispetto al precedente Censimento (nel 2010 erano l’11,5%). Ma ciò che più conta è che le aziende con a capo un giovane sono decisamente più grandi: la superficie media è di 18,3 ettari, rispetto a 9,9 ettari di quelle guidate da ’non’.