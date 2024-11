Lanazione.it - Ex Hotel Impero in attesa, salta l’asta per la vendita: sistema telematico in tilt

Montecatini Terme, 6 novembre 2024 – I termini per partecipare alsenza incanto scadevano ieri, a mezzogiorno. Nicoletta Curcio, giudice dell’esecuzione del tribunale di Pistoia, ha dovuto però prendere atto delle difficoltà comunicate dal custode giudiziale dell’ex, in viale Bicchierai 83, e dal professionista delegato. Ilper la prenotazione delle visite agli immobili ingiudiziaria non ha funzionato in modo adeguato negli ultimi mesi. Solo il 14 ottobre è stato possibile prenotare una visita al complesso per l’unico soggetto che aveva chiesto di vederlo, ma fino al 31 non è stato possibile accedere. A questo punto, visti i pochi giorni a disposizione per fare eventuali valutazioni da parte del potenziale acquirente, il giudice Curcio ha deciso di sospendere, in modo da concedere scadenze più congrue.