Elon Musk annuncia su X la vittoria di Trump | la frase che farà impazzire la sinistra mondiale | Guarda

"Game, set, match". A dare il via alle danze per ladi Donaldalle elezioni presidenziali americane è, sia pure in via ufficiosa,. Il multimiliardario patron di Tesla, Space X, il social X e soprattutto, da qualche mese, il più grande sostenitore pubblico dal candidato repubblicano alla Casa Bianca e forse pure prossimo ministro del governo dell'amico tycoon. Sull'ex Twitter, di cui è proprietario da un annetto,ha scritto quelle tre parole a suggello di una giornata di tweet matti ma poco disperatissimi: gioco set e incontro, un gergo tennistico per dire che la partita l'ha vinta Donald. E anti saluti a Kamala Harris.and Donaldat Mar-a-Lago pic.twitter.com/k84PVqVTmJ — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaowneV) November 6, 2024, il guru dell'innovazione che terrorizza e indigna la(che per una dozzina d'anni almeno si è fatta forza dell'appoggio forse più tacito ma non meno decisivo di Mark Zuckerberg e della sua piattaforma social Facebook, senza che nessuno se ne scandalizzasse), sta trascorrendo la veglia elettorale nel quartier generale dia Mar-a-lago, in Florida.