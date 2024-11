Tpi.it - Elezioni Usa 2024, il primo discorso di Trump dopo la vittoria: “Sarà l’età dell’oro dell’America, è tempo di unirsi. Non inizierò guerre, le fermerò”

Leggi tutto su Tpi.it

”, promette Donaldnel suoda neo-eletto presidente degli Stati Uniti. “Abbiamo fatto la storia”, esulta sul palco di Palm Beach, in Florida, dove ha atteso i risultati del voto. Al suo fianco ci sono la moglie Melania e tutti i figli, inclusi Ivankacon il marito Jared Kushner, che nel precedente mandato dida presidente fu suo consigliere. Dal pubblico si alza il coro “U-s-a! U-s-a!”. Il tycoon 78enne esalta i suoi sostenitori, definendoli “il più grande movimento politico di tutti i tempi in questo Paese”: “L’America ci ha dato un mandato senza precedenti e potente”, dice. “Aiuteremo il Paese a guarire”. E poi: “Combatterò tutti i giorni per voi fino all’ultimo respiro”.ringrazia poi il suo principale finanziatore, Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo: “Abbiamo una nuova stella, una stella è nata: Elon”, dice.