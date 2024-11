Ilrestodelcarlino.it - È tornata anche la nebbia: "Suoli intrisi di acqua producono più vapore"

Da una dozzina di giorni, sia nelle zone di bassa pianura che lungo la costa, il fenomeno della- in particolare di notte e di primo mattino - è praticamente quotidiano, con conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico e inevitabili disagi per chi viaggia. "In effetti – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) – dopo le abbondanti piogge di settembre e di ottobre, il ritorno dell’alta pressione ha portatocieli sereni, poca turbolenza e venti deboli. Fattori che favoriscono la formazione della, che altro non è che una nube che si forma a livello del suolo. Di sera e di notte il suolo perde calore verso lo spazio raffreddandosi parecchio. Raffreddamento che viene trasmesso agli spazi più vicini, generando una condensazione in microscopiche goccioline delacqueo presente nell’aria".