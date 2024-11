Formiche.net - Cybersicurezza, apriamo una nuova fase. Le proposte di Costabile

Nelle ultime settimane, come noto, la cybersecurity italiana (e l’Agenzia per lanazionale) sta vivendo pressioni a seguito di numerosi casi – non tutti recenti – di violazione dei sistemi, dossieraggio, trattamento illecito dei dati, poca efficacia delle misure e molto altro ancora. Il confine tra digitale e analogico si è molto assottigliato e si è fatta anche confusione, non oggi ma da tempo, tra la cybersecurity e la sicurezza delle informazioni. Ciò detto, la famiglia professionale, abituata a gestire momenti di crisi e incidenti, sono certo che possa reagire anche a questo, imparando dai propri errori e mettendo in campo quello che cerca di trasferire alle altre professionalità: la resilienza. È il momento di passare dalla teoria alla pratica. Oggi è necessario ripartiremente per rafforzare la postura del sistema-paese, con l’Agenzia per lanazionale quale coordinatore e attore di alcune progettualità chiave ma all’interno di un sistema più ampio e federato.