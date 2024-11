Lapresse.it - Cricket, l’italiano Thomas Draca inserito nell’asta della Indian Premier League

Leggi tutto su Lapresse.it

Per la prima volta nella storia, un giocatore italiano dientra nella mega-asta delle franchigie, il più importante torneo dial mondo nel formato T20., 24 anni, già all’attivo quattro presenze con la Nazionale Italiana, è elencato al 345° posto nella registrazione per l’asta che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, il 24 e 25 novembre, in cui le squadre sceglieranno i giocatori per la prossima stagione. Dopo le ottime prestazioni con i Brampton Wolves nella Global T20 Canada 2024, con 11 wicket conquistati in sole sei partite, i Mumbais hanno ingaggiatoper l’ultima stagioneILT20 e ora potrebbero fare un’offerta per lui nella mega asta IPL 2025. Si tratta di un risultato straordinario per tutto il movimento delitaliano che dimostra la sua costante crescita anche in campo internazionale.