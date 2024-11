Ilgiorno.it - Comitati, cauto sollievo. I sindaci sperano:: "Non tutto è deciso"

Inter e Milan hanno presentato una manifestazione d’interesse per San Siro? La notizia non sembra aver scalfito l’amministrazione di San Donato, che prosegue nel già avviato percorso di analisi del progetto dei rossoneri, relativo alla costruzione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco. "Con serietà e correttezza, procediamo nell’iter tecnico-amministrativo, che ora è arrivato alla fase di Vas, la Valutazione ambientale strategica – afferma Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere pubbliche di San Donato –. Se lo stadio si farà o meno a San Donato, dipende da una serie di varianti. Dal canto nostro, è indispensabile che vengano superate alcune criticità, che non abbiamo mancato di evidenziare. Il Milan vuole tenersi aperte più possibilità? Legittimo". Nei giorni scorsi, però, il sindaco Francesco Squeri ha chiesto un incontro coi vertici del club, per capire se e in quale misura ci sia ancora interesse per “l’ipotesi San Donato“.