Chiude una storica osteria dei Castelli romani. Ma solo temporaneamente

Dopo sessant'anni era necessario un rinnovamento, madi “abito”. Ci tiene a precisarlo Emenuele Reali, quarta generazione di osti in quel deiesattamente a Monte Porzio Catone. Qua agl'inizi del 1960 il bisnonno Amedeo apriva la sua fraschetta al civico 31 di via di Montecompatri; si entrava da Amedeo per qualche bicchiere di vino della casa, ovviamente quello de liprodotto da lui, e poi chi ce l’aveva tirava fuori il fagotto col pane, il formaggio, un po’ di verdura ripassata e i più fortunati pure del salame. Ogni tanto, secondo stagione, Amedeo si divertiva a preparare qualcosa e così quando era tempo di fiori di zucca ne friggeva qualcuno colto direttamente dal suo orto e poi i supplì di cui andavano ghiotti tanti avventori e ancora, specialmente in inverno, sul fuoco c'era sempre la pentola con i fagioli con le cotiche.