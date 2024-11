Inter-news.it - Bisseck anche contro l’Arsenal, l’Inter crede in lui: pronto il nuovo contratto – TS

si prepara a un’occasione importantequesta sera, in vista di Inter-Arsenal di Champions League. Ennesima dimostrazione di fiducia da parte di Inzaghi e di tutto il club. A dimostrazione di questo, il club nerazzurro ha trovato un accordo con il calciatore per quanto riguarda il rinnovo di. Di seguito la notizia riportata da Tuttosport. NUOVA CHANCE – Yanna scendere in campoquesta sera in occasione di Inter-Arsenal. Il difensore tedesco ieri è stato provato titolare da Simone Inzaghi nella posizione di centrosinistra della difesa, coprendo così il ruolo abitualmente occupato da Alessandro Bastoni, che necessita di riposo dopo un lieve affaticamento muscolare accusatoil Venezia. La fiducia riposta inarriva nonostante alcune prestazioni non proprio esaltanti, suo e in realtà di tutta la fase difensiva nerazzurra.