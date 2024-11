Ilgiorno.it - Banche dati violate, nel mirino anche Alex Britti: “Grave che mi abbiano pedinato”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Milano, 6 novembre 2024 – Non si ferma l’inchiesta della Dda di Milano su presunti dossieraggi illeciti. E il cantante romanoè intenzionato a difendersi dopo che il suo nome è spuntato tra le carte, perché vittima dei cosiddetti ‘spioni’. L’artista ha nominato un legale che si è fatto avanti con la procura per poter acquisire gli atti che lo vedono al centro di un’attività di spionaggio per questioni familiari. “La cosa piùè che mi hanno” è la frase che il cantautore romano avrebbe riferito prima di chiedere i documenti, leggerli e quindi decidere se agire contro chi ha chiesto di controllarlo e seguirlo. Dalle migliaia di pagine degli atti dell'inchiesta era emerso, infatti,il nome di Fulvio Pravadelli, indagato, ex di Publitalia e direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo, il quale avrebbe cercato, secondo l'accusa, di raccogliere notizie compromettenti sul cantautore, che si stava separando da sua figlia, mentre era in corso una causa civile difficile.