Akliouche, un mancino raffinato. Embolo è un pericolo costante

Majecki 6 Reattivo sul tocco sotto misura di Beukema nel primo tempo, mentre su Fabbian lo salva Mawissa. Il resto è ordinaria amministrazione Vanderson 6,5 Attaccante aggiunto, costringe Ndoye come non lo si era mai visto: sulla difensiva. Singo 6,5 Si vede annullare il gol per carica su Skorupski e nel secondo tempo ci mette una chiusura provvidenziale su un contropiede di Ndoye. Kehrer 7 Comanda la difesa senza mai sbandare e trova il gol partita nel finale. Mawissa 6,5 Italiano si aspetta il terzino di spinta Caio Henrique, invece a sinistra c’è il classe 2005 francese, che spinge il giusto ma salva un gol fatto di Fabbian e concede a Iling un’azione sola. Camara 6,5 Mette in crisi Moro: fisicità, interdizione e ripartenze: Rispetto a Magassa, ci mette gli inserimenti. Magassa 6 Freuler lo va a prendere alto, scoprendo la mediana e lui fa girare palla rapidamente.