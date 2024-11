Lanazione.it - Agenzie viaggi pronte al trasporto turisti, gli Ncc non mollano: legali a lavoro

Firenze, 6 novembre 2024 - Alcunefiorentine non hanno perso tempo e stanno pensando di prendere mezzi dipropri e assumere autisti per organizzare con maggiore flessibilità i soggiorni deidi tutto il mondo. Cinzia Chiaramonti, vice presidente Fiavet Confcommercio Toscana e titolare dell'agenzia Yanez, scende nei dettagli: "Faccio un esempio: se l'agenzia americana ci chiede di organizzate un pacchetto per due clienti dall'aeroporto all'albergo fino all'escursione nel Chianti e così via noi potremmo farlo usufruendo di mezzi dinostri. Parliamo naturalmente di pacchetti e non solo di semplici trasferimenti dall'aeroporto all'hotel". Per Chiaramonti questo andrà a beneficio dei clienti "che potranno usufruire di prezzi più vantaggiosi. D'altra parte con gli Ncc non c'è mai stato un dialogo, saremmo potuti arrivare a un accordo e invece non c'è mai stata la possibilità ".