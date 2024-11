A Cerveteri nasce Necropoli Art Festival

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 6 novembre 2024 – La magia del teatro, all’interno di un luogo magico. Dieci serate di teatro, musica, danza e spettacoli per bambini tra i tumuli e i percorsi dellaEtrusca della Banditaccia. È il “Art”, progetto presentato dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune dialla Regione Lazio e che proprio in questi giorni è risultato aggiudicatario di un contributo di 25mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. “Un progetto sul quale come amministrazione comunale, grazie al lavoro meticoloso del personale dell’Ufficio Cultura, abbiamo fortemente creduto – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune diFederica Battafarano – quando insieme ad alcune realtà associative del territorio abbiamo ideato ilArtsapevamo che avremmo presentato un progetto di qualità, di spessore, capace di avere quelle caratteristiche meritevoli di contributo e i fatti ci hanno dato pienamente ragione.