Nerdpool.it - Voltron – Il regista chiarisce come verrà adattato il live-action

Leggi tutto su Nerdpool.it

Da decenniregna sovranouna delle più grandi serie anime al mondo. La storia prese vita nel 1984 grazie alla World Events Production e alla Toei Animation quando, tra un’amalgama di serie anime di fantascienza,divenne un successo all’estero e tornò rapidamente in Giappone. Al giorno d’oggi, la creazione giapponese sta vivendo alla grande grazie alla sua eredità, ma ora abbiamo appreso qualcosa in più sui piani di Hollywood per adattaresul grande schermo. L’aggiornamento arriva da Rawson Marshall Thurber,e co-sceneggiatore del filmdi. In un recente video per i fan, ilha parlato dei piani del suo team pere ha sottolineato che la troupe vuole reimmaginare la serie.saràin? Thurber, che sta girando in Australia,nel video che si sta preparando all’estero pere che i tempi per le riprese si stanno allungando.