Secoloditalia.it - Usa al voto, countdown finito: stanotte la lunga maratona elettorale. La mappa degli Stati rossi, blu e gialli

L’attesa è finita. Usa ai seggi, oggi 5 novembre, per le elezioni presidenziali 2024 che vedono sfidarsi all’ultimoKamala Harris e Donald Trump. Dalla nostra mezzanotte, con i primi risultati da Indiana e Kentucky, fino alle 6 del mattino, con quelli di Alaska e Hawaii di mercoledì, inizierà ladell’election night americana. I seggi chiuderanno in orari diversi negliattraversati da sei diverse fasce di fuso orario. Ed è molto improbabile che alla fine dellasi saprà ancora il nome del vincitore tra la dem e il tycoon in corsa per la Casa Bianca. Sarà difficile avere domani il nome del successore di Joe Biden, considerato come i sondaggi continuino a descrivere il duello come un testa a testa all’ultimo. Anche se non si prevede che si dovranno aspettare cinque giorni, come è successo quattro anni fa perché le procedure di spoglio dei diversinon erano adatte a far fronte all’altissimo numero di voti per posta arrivati nel mezzo della pandemia.