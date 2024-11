Lanazione.it - Università di Pisa, a Gianluca Fiori il prestigioso riconoscimento Erc Synergy Grant

, 5 novembre 2024 -, docente di Ingegneria Elettronica all’di, è uno dei vincitori del bando ERCdi quest’anno. Gli ERC sono i finanziamenti europei alla ricerca in assoluto più competitivi, e sono riconosciuti a un piccolo numero di progetti sulla sola base dell’eccellenza scientifica. Per il 2024 sono stati riconosciuti 56a fronte di 548 progetti presentati, a testimonianza dell’altissima selettività del finanziamento. Il progetto disi chiama SKIN2DTRONICS, e sarà finanziato con dieci milioni di euro nei prossimi sei anni per sviluppare una tecnologia all’avanguardia che permetta la costruzione di microcircuiti elettronici su materiali deformabili e ultra flessibili. Per il professore è il secondo ERC, dopo quello ottenuto nel 2017 per le sue ricerche sull’elettronica stampabile su carta .