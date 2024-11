Lanazione.it - Una giornata di festa . Omaggio alle forze armate e all’unità nazionale

PISTOIA A Pistoia le celebrazioni delladell’Unitàe dellesi sono celebrate ieri in piazza San Francesco alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, che hanno voluto rendereai valori fondamentali del nostro Paese. Nella provincia dove ha sede il 183° Reggimento paracadutisti Nembo, impegnato in questo momento, come ha ricordato il suo comandante, colonnello Francesco Errico, in missioni di sicurezza sul territorio(Prato e Firenze), ma che ha avuto ruoli importanti anche all’estero, il messaggio che le autorità hanno voluto trasmettere è stato quello di un impegno continuo per la pace. "Questa è unaestremamente importante proprio per il contesto interche stiamo vivendo – ha sottolineato il sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra –.