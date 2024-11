Lanotiziagiornale.it - “Trump creerà problemi all’Ue e chiederà più fondi per la Nato”. Parla l’analista di geopolitica di Domino, Morelli

Negli Stati Uniti si è tenuto il voto per scegliere chi guiderà il Paese trae Harris, ma anche questa volta, per l’esito definitivo, ci si aspetta tempi lunghi. Elia, esperto die redattore di, quali sono le sue previsioni? “Mi aspetto che la partita si deciderà negli ‘swing States’, ossia negli Stati perennemente in bilico: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin. Qui probabilmente uno dei due candidati prevarrà per qualche migliaio di voti. Per quanto riguarda il voto popolare, sembra realistico prevedere che una maggioranza di americani darà la propria preferenza a Harris. Discorso ben diverso per i grandi elettori, dove potrebbe spuntarla. In questo scenario si potrebbe riproporre una situazione simile a quella del 2016, con Hillary Clinton che ottenne la maggioranza nel voto popolare mentre, poi risultato vincitore, prevalse nella partita dei grandi elettori”.