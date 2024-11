Sport.quotidiano.net - Trofeo scolastico di cross a Campi Bisenzio, 600 studenti in gara

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

, 5 novembre 2024 – L’Atleticaconferma il proprio ruolo di protagonista anche nel mondo del podismo giovanile, organizzando con maestria la 26ª edizione deldi. Dopo il recente successo della “30 'N Piana,” questa nuova manifestazione ha animato la pista di atletica Emil Zatopek, richiamando oltre 600delle scuole medie della zona.di, le foto Un vero record di partecipazione, con il prato verde dello stadio trasformato in un campo di sfida per i giovani atleti e le tribune gremite in ogni ordine di posto. L’entusiasmo è stato palpabile sia in pista che tra il pubblico, con un’atmosfera da grandi eventi. A fare da starter alla manifestazione è stato Simone Ballerini, figura centrale dell’Atleticae giudice Fidal, che non ha nascosto la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Questa partecipazione straordinaria si aggiunge al successo di domenica scorsa.