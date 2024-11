Donnaup.it - Torta Panettone: senza lievitazione ed è buonissima!

Laè un dolce stratosferico, che profuma di Natale. Non aspettiamo dicembre per prepararla, anticipiamo i tempi. Il clima di questo periodo ci invita a trascorrere le nostre giornate a casa, godendoci la famiglia. Cosa c’è di meglio di un dessert dolce, tempestato di uvetta e canditi, aromatico e profumato, pronto al volo! Non occorre, infatti, attendere le lunghe ore ditipiche del. Questa ricetta è velocissima e piuttosto semplice, mi raccomando di usare lo zucchero integrale di canna Muscovado, in quanto da una colorazione e gusto unico. Una volta pronta, se non sparisce al volo, si conserva per un massimo di 4 giorni sotto la campana di vetro. Soffice e golosa, questaconquisterà tutti!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 3 uova 180 gr di zucchero di canna Muscovado integrale (importante per un ottimo risultato) 100 gr di burro 75 ml di latte 280 gr di farina 00 1 bustina di lievito per dolci ½ cucchiaino di cannella 35 gr di uvetta 110 gr di canditi ½ scorza di arancia biologica ½ scorza di limone biologico abbondante zucchero a velo per decorare.