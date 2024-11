Nerdpool.it - Terrifier 3: il film conquista la notte di Halloween

Leggi tutto su Nerdpool.it

Risultato straordinario e senza precedenti per3. Ilpiù sanguinoso, splatter e divertente degli ultimi anni ha esordito con le anteprime nelladial primo posto al box office con un incasso da record: oltre 1milione e mezzo di euro per oltre 183.000 spettatori accorsi inoltre 350 cinema che programmavano il, e totalizzando da solo la metà dell’intero box office (3M circa) della giornata, con l’impressionante media copia di 4501 € per sala3 è il più alto incasso horror nel giorno didal 2010 e il terzo in assoluto (dopo Sole a catinelle del 2013 e Maschi contro femmine del 2010). Un risultato incredibile in Italia per unindipendente e lanciato da una distribuzione indipendente, Midnight Factory (l’etichetta horror di Plaion Pictures) che lo porterà in sala dal 7 novembre e che per l’occasione rilascia una nuova clip inedita.