Quotidiano.net - Tajani, 'nuovo presidente Usa non ignori Europa e Africa'

"Noi siamo amici degli Stati Uniti, indipendentemente da chi vincerà, non siamo amici degli Stati Uniti a seconda del. L'unica cosa che mi auguro è che il futuronon giri la testa rispetto all', al Mediterraneo e all'perché sono scacchieri fondamentali, dove gli Stati Uniti possono insieme all'giocare un ruolo fondamentale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioarrivando agli Stati Generali della diplomazia culturale a Matera. "Mi auguro anche che non ci siano scelte che penalizzino le esportazioni del nostro Paese, visto che per noi l'export rappresenta il 40% del Pil".