Sostituzione dei vecchi cassonetti e introduzione del limitatore volumetrico per la raccolta dell’indifferenziato a San Giovanni

Arezzo, 5 novembre 2024 –deidelper laAl via la fase conclusiva di adeguamento e miglioramento del serviziorifiuti a SanValdarno. Le novità saranno presentate ai cittadini nel corso di 8 incontri in 4 differenti zone della città È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la fase conclusiva di adeguamento e miglioramento del serviziorifiuti a SanValdarno che prenderà il via a partire da fine novembre. Si tratta delladeie dell'delper lain vista della Tari puntuale (Tarip) che entrerà in vigore a luglio 2025. Alla conferenza stampa nell'ex sala giunta del palazzo comunale erano presenti il sindaco di SanValdarno Valentina Vadi, il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini, l'assessore all'ambiente di SanLaura Ermini e la responsabile dell’ufficio ambiente del comune Deborah Romei.