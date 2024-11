Gaeta.it - Secoli di storia e un fascino che incanta: tutto in un piccolo borgo a due passi da Roma

Facebook WhatsApp Twitter Nascosto tra le dolci colline della provincia di Viterbo, nel Lazio, sorge unto che rappresenta un perfetto esempio di bellezza eitaliana. A solo un’ora di macchina da, questogioiello è immerso in un paesaggio collinare mozzafiato, con vedute che si estendono sulla magnifica valle del Tevere. Qui, il tempo sembra essersi fermato, consentendo ai visitatori di godere di una quiete e tranquillità rare, che avvolgono ogni angolo del. Il nome “Bassano” ha radici profonde, risalenti agli inizi del secondo millennio. La tradizione narra che Matilde di Canossa, potente contessa e figura di spicco nel Medioevo italiano, abbia donato ila Papa Gregorio VII nel 1070. Questo gesto inserì Bassano in un contesto di importanti vicissitudini feudali, poiché molte famiglie nobiliari ambivano a controllare questo territorio strategico.