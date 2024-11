Ilgiorno.it - Schiavi al lavoro nella fabbrica dell’alta moda: vestiti prodotti a 8 euro e venduti a 400 nelle boutique

SAMARATE (Varese) – Nel capannone, a Samarate, lavoravano operai cinesi, irregolari e in nero, impegnatiproduzione di capi d’abbigliamento, per alcune note griffe. Nello stesso edificio, fatiscente, mangiavano e dormivano. È lo scenario di degrado e sfruttamento scoperto dai militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Varese che hanno sottoposto a sequestro preventivo, convalidato dall’autorità giudiziaria, l’opificio con annessi spazi utilizzati come dormitori abusivi. Secondo quanto emerso dall’attività di indagine venivano realizzati capi di marca a 8l’uno, poi rial dettaglio a 400: 2.000 quelli già pronti per i negozi e sequestrati. Sarebbero tre i marchi famosi ai quali era destinata la produzione: nei loro confronti sono in corso approfondimenti investigativi necessari per accertare se fossero informati delle condizioni di sfruttamento in cui avveniva il confezionamento dei capi griffati.