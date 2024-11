Thesocialpost.it - Santo Romano, i genitori del 17enne che lo ha ucciso: «La nostra famiglia non ha più un figlio, chiediamo scusa»

delaccusato dell’omicidio di, il 19enneper motivi superficiali la notte del 2 novembre a San Sebastiano al Vesuvio, Napoli, esprimono il loro profondo rammarico per le azioni del. In una intervista rilasciata al Tg1, si rivolgono direttamente ai familiari della vittima. “Larichiesta di perdono – dichiara la madre del ragazzo – è rivolta a tutte le persone che amavano”.Leggi anche: Terribile incidente tra camion e bus. A bordo le giovanili dell’Empoli Anche le parole del padre non si risparmiano nel riconoscere il danno subito da entrambe le famiglie: “Nostroha causato la distruzione della vostrae della. Non abbiamo più la forza per affrontare la situazione; anche noi abbiamo chiuso un capitolo dellavita, così come avete fatto voi”.