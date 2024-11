Romadailynews.it - Roma, Municipio XII: al via i lavori di ripristino in via Ponziano e via Giano Parrasio

In corso interventi straordinari per garantire la sicurezza dopo il crollo di un muro di contenimento; completamento previsto in 150 giorni. Proseguono idiin viae via, nel quartiere Monteverde Vecchio, dove il crollo di un muro di contenimento ha reso necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza della viabilità e dei pedoni. Il presidente delXII, Elio Tomassetti, e l’assessora aiPubblici diCapitale, Ornella Segnalini, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere, annunciando un investimento di circa 200.000 euro e una durata deistimata in 150 giorni lavorativi. Il ritardo rispetto alla programmazione iniziale è stato causato da problemi strutturali scoperti solo dopo la rimozione della vegetazione infestante, che ha evidenziato danni più estesi del previsto, portando alla necessità di aggiornare il progetto e aumentare i fondi.