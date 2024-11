Ilrestodelcarlino.it - Ristoranti stellati delle Marche nella guida Michelin 2025: tutti i premiati

Ancona, 5 novembre 2024 - La bibbia della gastronomia svela i suoi segreti, incoronando iche hanno saputo conquistare il palato degli ispettori più esigenti. L'ambitissimaè stata presentata, come sempre, con una diretta streaming dal teatro comunale Pavarotti di Modena. Tra conferme, sorprese e qualche delusione, lapromette di far parlare di sé. Pronti a scoprire chi sono i re marchigiani della cucina italiana? Eccoli, l'attesa è finita. Per lenessuna nuova stella. La regione però aggiunge due premi speciali: ‘Pasion Dessert’ che va al Ristorante Riva con Antonio Lerro, di Numana e la Stella Vede al Tiglio di Montemonaco (Ascoli). Confermate le tre a Uliassi, e al suo omonimo ristorante di Senigallia, dove c’è anche il due stelle di Moreno Cedroni confermato con il suo Madonnina del Pescatore.