Rimini: cadavere riemerge dal fiume Uso, l'autopsia conferma l'omicidio

Una scoperta agghiacciante scuote la tranquillità di Bellaria Igea Marina e dei comuni vicini. Giovedì scorso, lungo ilUso, alcuni addetti allo sfalcio hanno trovato il corpo senza vita di Abderrahman Hamdane, 48 anni, cittadino marocchino residente in Italia., ordinata dalla Procura della Repubblica, ha rivelato dettagli inquietanti: si tratta di un omicidio.Leggi anche: Tragedia a Gorizia: bus finisce in un giardino, morto l’autista Hamdane era arrivato in Italia per lavorare come bracciante agricolo, con regolari documenti e un contratto pronto alla firma per lunedì scorso. Con sé aveva il cellulare, qualche euro e i documenti che hanno permesso di identificarlo subito. Nessun precedente, nessun segno di problemi con la legge: era venuto in Italia solo per guadagnare qualche soldo, con il progetto di tornare in Marocco dalla moglie dopo alcuni mesi.