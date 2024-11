Ilprimatonazionale.it - “Quello striscione è una vergogna”: l’Anpi contro il ricordo del 4 novembre

Leggi tutto su Ilprimatonazionale.it

Roma, 5 nov – Le guerra vanno celebrate solo quando si perdono, almeno così sembrerebbe a sentire i vuoti vaneggiamenti del. A Marcianise, in provincia di Caserta, i “nuovi partigiani” sono andati su tutte le furie per unoindella Vittoria italiana nella Grande guerra. Lodi CasaPound: “4Festa Nazionale. Onora la Vittoria” Loche ha scatenato l’indignazione delè stato affisso presso il Monumento ai Caduti di Marcianise e recita: “4Festa Nazionale. Onora la Vittoria”. La firma è quella di CasaPound, che in una nota spiega il perché dell’azione svolta in tutta Italia: “È obbligo morale di tutti ricordare il sacrificio e l’impegno militare dei nostri connazionali: fu la testimonianza di quel profondo sentimento di amor di Patria che animò i nostri soldati e gli italiani in quegli anni”.